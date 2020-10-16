Челябинск, , 07:14 — REGNUM В Челябинской области школы не будут переводить на дистанционный формат. То же касается и других образовательных организаций, заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба.

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По его словам, на этот счёт у власти нет никаких планов. В то же время он не исключил, что в отдельных случаях учреждения могут переходить на дистанционку, исходя из эпидемиологической ситуации. Такая практика была всегда и решения принимаются по согласованию с областным минобразования и с региональным управлением Роспотребнадзора.

«Тем не менее планов перевода на дистант не было и нет», — заверил Текслер.