Южно-Сахалинск, , 07:12 — REGNUM Правительство Сахалина покинули чиновники приехавшие в островной регион в этом году. Заявления на увольнение по собственному желанию написали министр строительства Андрей Крикуненко и министр архитектуры и градостроительства Евгений Бондарчук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Андрей Крикуненко приехал на Сахалин в мае 2020 года из Коми, где он руководил министерством строительства и архитектуры. Евгений Бондарчук прибыл в регион из Санкт-Петербурга в марте 2020 года.

И.о. министра строительства Сахалина назначена ранее занимавшая пост первого замминистра Татьяна Стаценко. Она работает в ведомстве с 2008 года и ранее возглавляла минстрой области.

И.о. министра архитектуры и градостроительства назначена также замминистра Юлия Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Выборгского района Ленинградской области после беседы с губернатором региона и скандала по факту хищения более 700 млн рублей из бюджета муниципалитета объявил о своем уходе. Об этом Геннадий Орлов заявил на пресс-конференции 14 октября.