Чита, , 07:12 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки вновь побит антирекорд по ежесуточному приросту — выявлено 194 новых носителя коронавируса.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 8491. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5778 человек, в том числе 105 за последние сутки.

«По данным регионального оперштаба на 16 октября, в Забайкальском крае зафиксировано еще два летальных случая по причине COVID-19. Общее число смертей за весь период составило 74», — добавили в правительстве.

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