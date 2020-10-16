Ульяновск, , 07:09 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки предварительно подтверждено заражение коронавирусом у 180 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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По оперативным данным на вечер 15 октября, с начала пандемии в регионе выявлено 17 919 носителей коронавируса — таким образом, за последние сутки заражение коронавирусом подтверждено у 180 человек. Напомним, за 14 октября в Ульяновской области выявлено 174 носителя коронавируса.

В областном оперштабе отмечают, что выздоровели 14 342 человека.

По последним данным управления Роспотребнадзора, в регионе проведено за весь период 313 500 лабораторных исследований в отношении 293 420 человек. Под наблюдением находятся более 11,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области школьники после внеплановых каникул будут учиться в очном формате. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что в регионе не планируют переходить на дистанционное образование.

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