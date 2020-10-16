Оренбург, , 07:08 — REGNUM Оренбургская область готовит изменения в контракты, которые позволят осуществлять бесперебойную поставку кислорода в больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Денис Гончаров на заседании правительства представил проект изменений контрактов. В рамках действующих соглашений поставщик не может исполнять свои обязательства должным образом. Тем временем медицина не может работать без важнейшего компонента жизнеобеспечения, особенно с учетом массового использования медицинского кислорода для поддержки COVID-пациентов.

Напомним, на 15 октября в стационарных условиях лечение от коронавирусной инфекции получает 1121 человек. Из них 550 пациентов получают кислородную поддержку.