Томск, , 07:06 — REGNUM Вторая партия взрослой и детской вакцины от гриппа поступила в Томскую область, сообщили ИА REGNUM 16 октября в региональной администрации.

В больницы региона доставлено 55,8 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и 28 тысяч доз — для детей.

В сентябре в медучреждения Томской области поступило 289 тысяч доз вакцины для взрослого и детского населения. Поставка заключительной партии ожидается в конце октября.

В Томской области с начала сентября прививку от гриппа сделали 240 450 человек, в том числе 56,9 тысячи детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вакцинация против гриппа среди взрослого населения выполнена на 50%.

Читайте также: В Архангельской области прививки от гриппа сделали 50% взрослых