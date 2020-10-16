Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 8620, из которых 5333 зарегистрированы в столице Улан-Удэ.

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"Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6562 человека, умер 91 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1260 больных. На амбулаторном лечении находятся 707 пациентов», — отметили в штабе.

За сутки также скончался 91-й по счёту пациент с коронавирусом. 82-летний мужчина, помимо COVID-19, страдал сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. Последние 12 суток он провёл на аппарате ИВЛ.

В реанимации остаётся 41 пациент в тяжёлом состоянии. Из них 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 86,1% — из 1591 оборудованных коек заняты 1370.

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