Челябинск, , 06:59 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер призывает жителей Южного Урала заботиться о себе и о своих близких. Об этом он заявил на заседании регионального оперштаба.

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Глава региона просит граждан соблюдать в людных местах, будь то магазин, работа или транспорт, осторожность и простые правила. Если человек почувствовал недомогание, то ему лучше не ходить на работу, а также сократить общение. А работодателей он призывает активнее использовать удалёнку, а также соблюдать на рабочих местах правила Роспотребнадзора.

«И конечно, нужна нетерпимость самих граждан к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в общественных местах, местах скопления людей, ставя под угрозу здоровье окружающих», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снова растёт число выявленных заразившихся коронавирусом. За 14 октября их было обнаружено семь.

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