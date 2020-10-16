Барнаул, , 06:27 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ «О создании и функционировании центра управления регионом в Алтайском крае». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным краевого управления печати и массовых коммуникаций, новая структура станет платформой цифрового взаимодействия госорганов, организаций и жителей региона.

В центре управления регионом (ЦУР) создадут единую карту обращений из всех источников.

«Центры управления регионом создают, чтобы упростить гражданам жизнь: куда бы ни обратился человек со своей проблемой, информация обязательно дойдет до адресата, вопрос будет решён в короткие сроки, а заявитель получит ответ», — заверили краевые власти.

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В Алтайском крае запуск ЦУР запланирован на вторую половину ноября.

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Напомним, создать в регионах центры управления поручил президент РФ Владимир Путин. ЦУР в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» должны запустить в России до 1 декабря 2020 года.

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