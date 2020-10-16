Челябинск, , 06:19 — REGNUM В Челябинской области остаются свободными больше 500 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на совещании у губернатора Алексея Текслера заявила первый заместитель главы минздрава региона Виктория Сахарова.

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Как пишет 74.ru, всего на подготовку госпитальных баз и подобные необходимые вещи было потрачено 48 млн рублей. Всё это даёт возможность оказывать качественную и полную медицинскую помощь.

«Мы имеем ещё 545 резервных коек, которые будем по эпидситуации открывать в ближайшее время», — отметила чиновница. И добавила, что к приёму пациентов медики готовы адекватно текущей эпидемиологической ситуации, а проблем с госпитализациями нет.

Всего, по словам, Сахаровой, в Челябинской области открыто 6065 коек для лечения граждан с COVID-19. Ещё 1980 было создано для долечивания, а 85 — для реабилитации.