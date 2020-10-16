Новосибирск, , 06:13 — REGNUM В Новосибирской области увеличивают количество операторов, принимающих вызовы, поступающие в единую регистратуру и диспетчерскую. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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Он объяснил, что в связи с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией существенно возросла нагрузка на кол-центры, поэтому штат диспетчерских будет усилен, чтобы увеличить пропускную способность кол-центров и сократить время дозвона.

Кроме того, по словам Хальзова, региональный минздрав прорабатывает возможность организации дистанционного консультирования пациентов, которые лечатся амбулаторно.