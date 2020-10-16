Благовещенск, 16 октября 2020, 06:12 — REGNUM На космодроме «Восточный» в Амурской области на стартовом комплексе для ракет-носителей «Ангара» начался монтаж уникального технологического оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный».
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Специалисты филиала «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» доставили крупногабаритные ёмкости для хранения нафтила на строительную площадку и подрядная организация приступила к их монтажу.
«Резервуары входят в состав системы заправки нафтилом. Уникальное технологическое оборудование весом 24 тонны и объёмом 180 кубических метров», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил космодром «Восточный» в Амурской области. Глава госкорпорации проверил ход строительных работ.
«Строители второй очереди космодрома «Восточный» форсируют работы до наступления скорых амурских холодов», — написали на официальной странице «Роскосмоса» в Twitter.