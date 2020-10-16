Южно-Сахалинск, , 05:57 — REGNUM Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов завершит свою рабочую поездку на Дальнем Востоке посещением Курильских островов.

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Как сообщил Интерфаксу официальный представитель прокуратуры, Краснов посетит Кунашир, Шикотан, Итуруп. На островах он проведёт личный приём граждан и предпринимателей.

На этом рабочая поездка генпрокурора на Дальний Восток завершится. 14 октября Краснов работал на Камчатке, 15 октября — в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга заявил о важности обсуждения принадлежности четырех южных островов Курильской гряды.