Москва, , 05:53 — REGNUM В случае заражения коронавирусом и отсутствии явных симптомов заболевания у человека может кратковременно пропадать обоняние и изменяться вкус, сообщила 16 октября врач-биофизик, ведущий специалист интернет-проекта «Вакцина» Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

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«Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический», — сказала она.

Соседова объяснила, что такой тест можно сделать в домашних условиях и на предприятиях. Он покажет наличие антител, которые появляются у человека даже с бессимптомным течением COVID-19.

Ранее российский врач назвал коварные особенности бессимптомного течения COVID-19.

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