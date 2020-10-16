Благовещенск, , 05:41 — REGNUM Мэр Благовещенска Олег Имамеев полностью излечился от COVID-19 и в пятницу 16 октября вышел на работу.

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Как сообщили ИА Amur Info в пресс-службе городской администрации, болезнь у градоначальника проходила бессимптомно. Всё время Имамеев находился дома и контролировал все вопросы. Два последних теста показали отрицательный результат.

Работу глава города начал с объезда объектов.

Сообщение о том, что у Олега Имамеева выявили заражение коронавирусом он разместил на своей странице в Instagram 5 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, за всё время с момента начала пандемии коронавируса из системы здравоохранения Амурской области ушли 400 врачей, а устроились на работу всего 200 человек. Дефицит кадров сказывается на работе поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.