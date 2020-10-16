Москва, , 05:11 — REGNUM В пятницу, 16 октября, в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +6… +8 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 17 октября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха около 0 °C (—1… +1 °С).

Ветер северный 2−10 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °С днём и —3… +2 °С ночью.

В субботу, 17 октября, днём в столице ожидается +5… +7 °С. По области +3… +8 °С, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается —3… +2 °С, осадки.