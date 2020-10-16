Владивосток, , 05:33 — REGNUM В Приморье за сутки выявлено 104 новых сулчаев заражения коронавирусной инфекцией, 85 пациентов выздоровели, умер один человек. Так много случаев заражений не фиксировали с 31 июля, сообщили корреспондент у ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 16 октября в Приморском крае зарегистрировано 13 110 носителей коронавируса, выздоровели 11 079 человек, скончались от осложнений 126 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимационных отделениях российских больниц находятся 2,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.