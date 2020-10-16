Якутск, , 03:57 — REGNUM Депутаты городской думы Якутска предложили до наступления каникул всем школам города полностью перейти на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

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На прошедшем 15 октября заседании постоянной комиссии думы Якутска по социальной политике было рассмотрено четыре вопроса, один из которых — ухудшение эпидситуации по коронавирусу.

Председатель городского профсоюза работников образования Зоя Окоемова обратилась в гордуму и предложила в связи с увеличением числа заболевших COVID-19 учителей, перейти на дистанционное обучение.

«Постоянная комиссия поддержала инициативу и предложила оперативному штабу Якутии рекомендовать до наступления каникул всем школам Якутска, чтобы сбить рост заболевания, полностью перейти на дистанционное обучение», — пояснили в пресс-службе гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, после первой волны пандемии коронавируса изменений в системе школьного образования России не последовало, система не адаптировалась, а соответствующего перераспределения бюджетов от бумажных учебных материалов к цифровым не последовало, заявил директор ЯКласс в России Андрей Илингин, комментируя возвращение к дистанционному обучению.