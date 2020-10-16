Москва, , 03:55 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил главам регионов обеспечить безопасность на крупных стройках и в вахтовых посёлках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Трутнев подчеркнул, что на таких объектах должны соблюдаться все меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и приниматься оперативные меры реагирования при возникновении вспышки заболеваемости.

«Надо усилить и меры предосторожности, и меры оперативного реагирования, если наблюдается вспышка заболевания. Необходимо принять все необходимые меры для того, чтобы люди не заражались и не болели, а если все-таки случилось, чтобы своевременно и эффективно была оказана медицинская помощь», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку поручил губернаторам регионов подготовить заявки на вакцину от коронавирусной инфекции.