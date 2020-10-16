Приштина, , 22:52 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 16 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 889 образцов в крае было выявлено 104 носителя коронавируса. Ещё 42 пациента были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлен 16 606 случая заражения коронавирусом. 14 561 пациент уже здоров. 652 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли двое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1393 человека.

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Ситуация в Косово уже месяц остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже пятый раз за полторы недели фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей — за это время число заражений подскочило со 150 до 535, то есть выше, чем в три раза. Ухудшается положение дел и в Албании, где число выявленных заражений за сутки увеличилось на 50 и достигло 257, что стало очередным антирекордом.

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