Тирана, , 23:04 — REGNUM В пятницу, 16 октября, в результате обследования 1402 случаев, в Албании было выявлено ещё 289 случаев заражения коронавирусом, что вновь стало антирекордом для страны.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 16 501 случай заражения коронавирусом. 9 957 человек уже излечились от COVID-19. 443 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит свыше 6101 человек, причем почти 50% активных случаев приходится на столицу — Тирану. На стационарном лечении находятся 255 пациентов, 21 из них проходит интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные проходят лечение на дому.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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