Красноярск, , 03:26 — REGNUM В пятницу, 16 октября, в Красноярске будет облачно прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:15 на Театральной площади было —1 °C.

Ночью с 16 на 17 октября ожидается около 0 °C, без осадков.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 743 мм рт. ст.

В субботу, 17 октября, в Красноярске до +11 °C днём и +8 °C ночью. Без осадков.

В воскресенье, 18 октября, в Красноярске ожидается до +11 °C днём, дождь. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 октября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы западного ветра до 17−22 м/с, метель.