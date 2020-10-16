Скопье, , 22:08 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филиче 15 октября заявил, что в ближайшие десять дней страна получит в дар 7500 экспресс-тестов на коронавирус, в дальнейшем же такие тесты будут закупаться на средства, предоставленные в кредит Всемирным Банком.

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В интервью для македонского новостного агентства Sitel глава минздрава прокомментировал высокую смертность от COVID-19 в стране. По словам Филипче, 85% погибших были старше 60 лет и страдали от сопутствущих заболеваний. Также нередко пациенты прибывают в больницу слишком поздно и сразу же нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ.

Несмотря на стремительный рост числа заражений в стране, Филипче заявил, что закрытие школ в блиайшее время не планируется. Однако планируется введение ряда новых ограничений — в общественном транспорте и на ряде категорий предприятий. Не исключил политик и возможности обсуждения в правительстве введения комендантского часа.

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