Вашингтон, , 03:14 — REGNUM В США 15 октября было зафиксировано 62 тысячи случаев заражения новым коронавирусом — наибольший суточный прирост с 31 июля. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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Издание напоминает, что в последний июльский день суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 составил 66 тысяч человек.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в США зафиксировано 7 974 502 случая заражения коронавирусом. Умерли в стране 217 745 пациентов с диагнозом COVID-19.

На втором и третьем местах в мире по числу заразившихся коронавирусом и умерших пациентов с COVID-19 находятся Индия (7 307 097, 111 266) и Бразилия (5 169 386, 152 460).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что не допустит введения в стране нового карантина из-за коронавируса.

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