Тегеран, , 08:49 — REGNUM 15 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 256 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 29 605. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари подчеркнула, что с учетом 256 новых жертв их общее число по стране возросло до 29 605.

«За последние 24 часа было обнаружено около 4616 новых случаев заражения вирусом, при этом около 2031 человека госпитализированы», — отметила пресс-секретарь.

По её словам, 418 054 пациента из общего числа 517 835 выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4671 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она также отметила, что до сих пор в Иране было проведено 4 426 779 обследований на наличие вируса.