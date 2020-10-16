Москва, , 02:10 — REGNUM Введение в Москве системы идентификации посетителей ночных клубов по QR-кодам не представляет угрозы для граждан, поскольку их данные будут храниться на защищенных серверах, сообщили 15 октября в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий (ДИТ).

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В сообщении отмечается, что сервера расположены в России и защищены «в соответствии с требованиями регулятора».

«Номер телефона, необходимый для регистрации в развлекательном заведении, указывает сам посетитель после сканирования QR-кода или при отправке СМС-сообщения», — отметили в департаменте.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые правила посещения московских баров и ночных клубов вводятся в качестве эксперимента с 19 октября из-за распространения коронавируса. Мэр Москвы объяснил, что такая мера станет альтернативой закрытию заведений, в которых сложно соблюдать социальную дистанцию.

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