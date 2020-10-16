Женева, Швейцария, , 01:36 — REGNUM Распространённые в продаже лекарственные средства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон почти не влияют на смертность пациентов при лечении заболевания COVID-19, пишет 15 октября газета Financial Times со ссылкой на Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В ходе исследования эксперты организации проверяли эффективность названных препаратов, назначив их в общей сложности 11 266 госпитализированным пациентам. При этом использовались наиболее перспективные схемы лечения COVID-19.

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В результате выяснилось, что препараты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Международное исследование получило название SOLIDARITY («Солидарность»). Отмечается, что его результаты ещё не рецензировались.

В июле 2020 года ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира из-за их бесполезности.

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