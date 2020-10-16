Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Ведущий YouTube-канала Digital Foundry Джон Линнеман сообщил, что пользовательский интерфейс консоли Xbox Series X будет работать только с разрешением 1080p. Публикацию он разместил 15 октября в Twitter.

Эксперт и инсайдер отметил, что был очень разочарован, когда узнал это, ведь даже интерфейс консоли PlayStation 4 Pro можно запустить с разрешением 4K.

«Это действительно неприемлемо для меня», — написал Линнеман.

Стоит отметить, что он сделал эту публикацию после того, как разместил на своей странице в Twitter статью портала Eurogamer, в которой сообщалось, что интерфейс PlayStation 5 будет иметь разрешение 4K и поддержку HDR.

https://twitter.com/dark1x/status/1316742116530421760

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony выложила в сеть видео, в котором рассказала о пользовательском интерфейсе PlayStation 5. Компания описала его функции и возможности.

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