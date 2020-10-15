Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM По сообщению Africa CDC, к настоящему моменту в Африке выявлено более 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 стали более 39 тысяч человек.

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С начала эпидемии в странах Африки выявлено 1 604 787 случаев COVID-19. Погиб от заболевания на континенте 39 131 человек.

В то же время, из всех заболевших COVID-19 в Африке уже 1 325 616 прошли лечение и считаются выздоровевшими.

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