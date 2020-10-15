Хельсингборг, Швеция, , 23:45 — REGNUM Разработчики хоррор-игры Amnesia: Rebirth опубликовали её системные требования. Об этом 16 октября сообщил портал DSOGaming.

Для того, чтобы окунуться в атмосферу ужасов, геймерам, как минимум, понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i3 или AMD FX (2,4 ГГц), 4 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 460 (или AMD Radeon HD 5750).

Для комфортной игры с высокими настройками графики понадобится компьютер с процессором Intel Core i5 или AMD Ryzen 5, 8 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GTX 680 (или AMD Radeon RX 580).

Кроме того, студия Frictional Games выложила в сеть трейлер, в котором показала 17 минут прохождения игры и рассказала об особенностях геймплея (игрового процесса).

Релиз Amnesia: Rebirth запланирован на 20 октября 2020 года. Это уже третья игра, выпущенная в рамках популярной хоррор-франшизы.

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