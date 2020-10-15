Москва, , 23:16 — REGNUM Рок-группа Korn и создатели видеоигры World of Tanks Blitz объединились в рамках проекта, посвящённого хэллоуину. Об этом ИА REGNUM 15 октября сообщила пресс-служба компании Wargaming.net.

На YouTube-канале музыкального коллектива было публиковано видео на композицию «Finally Free», которая является частью последнего альбома Korn «The Nothing». Кроме того, разработчики сообщили, что Korn станет частью ивента (внутриигрового события) Convergence, который пройдёт в World of Tanks Blitz с 16 по 24 октября 2020 года.

World of Tanks Blitz — это массовая многопользовательская онлайн-игра, её релиз состоялся 5 мая 2014 года на платформах ПК, Nintendo Switch, iOS, Android и Mac OS.

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