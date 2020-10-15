Париж, , 23:01 — REGNUM Во Франции за последние 24 часа зарегистрирован 30 621 новый случай заражения COVID-19, 16 октября сообщает Agence France-Presse.

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции находится на рекордном уровне. Днем ранее в стране был выявлен 22 591 случай COVID-19.

Общее число заболевших COVID-19 во Франции составляет 809 684. За сутки от заболевания умерли 88 человек, общее число погибших выросло до 33 125.

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