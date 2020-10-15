Красногорск, , 22:51 — REGNUM В Московской области с 17 октября будет запрещено посещение развлекательных заведений в период с 00:00 до 8:00. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ночной клуб

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Согласно документу, под развлекательными мероприятиями подразумеваются «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия». Их проведение в ночное время будет запрещено в зданиях, строениях и сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания.

Напомним, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября посещение ночных заведений столицы будет возможно только при регистрации по номеру телефона посредством сканирования QR-кода или отправки SMS на специальный номер.

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