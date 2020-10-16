Иркутск, , 00:54 — REGNUM Рассказ иркутских работников морга о том, как коронавирус изменяет организм человека, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 15 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть комментаторов оказалась представителями работников медицинской сферы. Коллеги призвали не создавать панику у населения рассказами о якобы ужасном влияние коронавируса на внутренние органы человека. По словам медиков, это такой же вирус, как и множество других неприятных вирусов.

«Уважаемые коллеги! Не надо пугать народ. Это не вирус вызывает в организме изменения, а патогенез поражения. Сам вирус действует обычно, как и все вирусы. А отклик организма может быть неадекватным, чему способствуют сопутствующие заболевания», — обратился Alexander.

Большое количество граждан решили заявить о плачевном состоянии системы здравоохранения России. Пользователи уверены, что перевод акцента на борьбу с коронавирусом наносит сильнейший ущерб другим направлениям, где медики борются за жизни людей.

«Работы у патологоанатомов прибавилось не только от короновирусников, но и от людей, умерших от того, что им во время не оказали помощь. Представляете, онкобольной, у которого есть шанс выжить. Но из-за вируса ему отменяют операцию. В результате он умирает. Или сердечный приступ, на который скорая не выезжает. И это повсеместно. И все это знают. Но говорить об этом не принято», — пишет Татьяна.

Некоторые комментаторы заявляют, что не только коронавирус наносит вред организму человека, но и меры по защите от заболевания. К примеру, защитная маска, в которой дышат здоровые люди, может спровоцировать заболевания дыхательных путей.

«Я не патологоанатом и не врач вообще. Но точно знаю, что в природе нет таких заболеваний, которые благотворно влияют на органы больных. Уже доводят людей до сумасшествия. Едет человек в своей «запечатанной» машине совершенно один и с маской на лице. Дышит дрянью, которую постоянно выдыхает. Однако ведь заставляют в них ходить. Больным с заболеваниями сердца нужно дышать воздухом, однако нельзя. Надевай маску или штраф!», — написал Vlad S.

Нашлись и те, кто считает, что паника вокруг коронавируса формируется искусственно. По мнению данных граждан, мир множество раз постигали глобальные эпидемии, но в этот раз реакция выглядит совершенно непропорционально уровню опасности.

«Люди умирали миллионами, но никакой паники никогда не было. 1.5 миллиона умирает в год от туберкулёза, а паники как нет, так и не было. А от воспаления лёгких вызванными различными вирусами, грибками и бактериями умерло миллион человек в год. И паники опять не было. Это говорит о том, что людьми манипулируют и их обманывают», — считает ANDROID51 KIBORG51.

Напомним, 14 октября ГТРК «Иркутск» сделал сюжет, в котором местные работники морга объяснили как коронавирус влияет на изменения в организме человека.