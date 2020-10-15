Сараево, , 22:48 — REGNUM В Восточной части Нового Сараево 15 октября открылась недавно построенная Площадь Республики Сербии, в строительство которой было вложено около миллиона евро. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик высоко оценил помощь Сербии и президента Александра Вучича в строительстве многих объектов в Новом Сараево. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Недавно открытая площадь «Сербия», площадью 11 000 квадратных метров, была построена благодаря крупнейшей индивидуальной финансовой помощи с тех пор, как был основан муниципалитет Новое Сараево. Миллион евро три года назад этому муниципалитету пожертвовало правительство Сербии в качестве первого этапа помощи местным общинам в Республике Сербской.

«Я рад, что мы смогли построить эту площадь. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть своя Республика Сербская. В Сербии есть много сфер, куда можно инвестировать, поэтому помощь Сербии и президента Александра Вучича всему тому, что мы здесь строим, — очень ценна», — подчеркнул сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на открытии площади «Сербия».