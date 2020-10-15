Москва, , 22:30 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнётся в конце следующего месяца, заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Gamaleya.org

Мурашко "Производители говорят об объёмах выпуска, ориентируясь на ноябрь и вторую половину ноября, с учётом контроля для всех вакцин».

Глава Минздрава РФ заявил, что его ведомство сейчас занимается созданием списков категорий населения, «которые должны вакцинироваться».

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Что касается применения той или иной вакцины, то рекомендовать пациенту, чем вакцинироваться, будет «медицинский работник», поскольку каждого препарата «будут существовать и показания, и противопоказания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мурашко заявил, что примерно за полтора месяца до Нового года должны быть уже готовы результаты клинических испытаний третьей вакцины от COVID-19, разработанной в России.

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