Стокгольм, , 00:53 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен серьезно относится к несоблюдению гражданами установленных рекомендаций в связи с распространением коронавируса. Если общество и дальше будет игнорировать призывы властей и эпидемиолог, не исключены более жесткие ограничительные меры. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Премьер-министр заявил, что его правительство готово вводить более строгие меры для замедления распространения коронавирусной инфекции без всяких колебаний. По его словам, значительная часть людей не следуют установленным рекомендациям.

«Печально смотреть на фотографии переполненных ночных клубов», — заявил Лёвен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в Швеции. Однако он подчеркнул, что второй волны пандемии в стране нет.

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