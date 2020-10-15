Архангельск, , 22:23 — REGNUM Обязательный масочный режим введен на всей территории Архангельской области с 16 октября. Как сообщили ИА REGNUM в правовом департаменте, соответствующие изменения в указ об ограничительных мерах внес губернатор региона.

В масках и перчатках Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, до сих пор это ограничение касалось Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Верхнетоемского, Котласского, Красноборского, Ленского и Приморского муниципальных районов и Вилегодского муниципального округа.

Масочный режим применяется в местах продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ), при нахождении в общественном транспорте, а также в зданиях и на территориях вокзалов, станций, платформ, остановок. Кроме того, носить средства индивидуальной защиты необходимо в зданиях, где расположены органы государственной власти, многофункиональные центры, медицинские и религиозные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести масочный режим во всех муниципалитетах архангельским властям рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова.