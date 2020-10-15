Москва, , 22:10 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом среди российских школьников являются единичными. Об этом 15 октября заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, в целом школы продолжают работу в стандартном режиме. Классы закрываются на карантин, как правило, по причине выявления коронавируса у учителей, и крайне редко — из-за заболевания учащихся.

Глушко также отметил, что общего плана по переводу на самоизоляцию школьных учителей старше 65 лет у министерства «нет, и не должно быть». Такие решения принимаются исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном образовательном учреждении, пояснил он.

Согласно данным Минпросвещения, на 15 октября карантинные меры введены в 115 российских школах, в общей сложности на карантин закрыто менее 1% классов.