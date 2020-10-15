Москва, 15 октября 2020, 22:02 — REGNUM Результаты клинических испытаний третьей российской вакцины от коронавируса будут получены через два месяца 2020 г., заявил 15 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале «Россия-1».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса — «Спутник V». Сейчас в России зарегистрировано уже две вакцины: второй препарат — это вакцина центра «Вектор» (Новосибирск).
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