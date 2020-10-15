Милан, Италия, , 21:49 — REGNUM Доля граждан Италии, испытывающих опасения из-за эпидемии коронавируса и ее последствий, вновь начала расти, таковы данные опроса SWG, опубликованные в четверг, 14 октября.

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Респондентов, заявляющих о наличии «серьезных» опасений, в феврале 2020 года (накануне первой волны в Италии) было около 15%, к концу марта — уже 45%, летом 2020 года этот показатель снизился до 20%, а осенью вновь вырос — до 30%.

В октябре 2020 года опасения из-за эпидемии и ее последствий в той или иной степени испытывают 66% граждан страны.

По данным на 15 октября, в Италии умерли 36 372 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 83 (днем ранее — на 43). Выздоровели 245 964 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1899 (днем ранее — на 2037). Число подтвержденных носителей выросло на 8804 (днем ранее — на 7332). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Но максимальным было и число проведенных тестов — почти 163 тысячи. Заражены 5,4% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 381 602. В настоящее время заражены 99 266 человек — на 6821 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их).