Токио, , 21:44 — REGNUM Sony выпустила видео, в котором рассказала о пользовательском интерфейсе новой консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале PlayStation.

Стоит отметить, что среди множества новых функций особо выделяется одна. В случае PlayStation 5 нажатие на кнопку с логотипом не будет приводить к возвращению на панель управления, что сейчас (для PS4) означает выход из игры. Вместо этого меню с центром управления будет открываться в верхней части экрана. Таким образом, геймерам не нужно будет покидать игру для того, чтобы посмотреть то, что им нужно, а затем заходить в неё обратно и наблюдать процесс загрузки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели баскетбольного симулятора NBA 2K21 придумали, как использовать адаптивные триггеры контроллера DualSense PlayStation 5. При помощи этой функции они решили передавать геймерам ощущением усталости персонажа.

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