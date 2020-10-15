Москва, , 21:40 — REGNUM Пассажиропоток в общественном транспорте Москвы в октябре сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 15 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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"Если сравнивать с прошлым годом, а мы чётко знаем, сколько это было, видно снижение на 39%», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что люди старше 65 лет и хронически больные москвичи также «во многом услышали» рекомендации по мерам профилактики. «Мы видим их минимальные передвижения по городу, в метро, наземном общественном транспорте», — отметил он.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже около миллиона человек перешли на дистанционную работу из-за осложнения ситуации с коронавирусом.

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