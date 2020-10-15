Венеция, Италия, , 21:29 — REGNUM Министр образования Италии Лючия Адзолина на встрече с главами регионов страны высказалась против перехода на дистанционное обучение, сообщил журналистам в четверг, 15 октября, губернатор Венето (Венеция) Лука Дзайа.

Вместе с тем Адзолина поддерживает другую идею, высказанную губернаторами — о «разведении» времени входа в школы для учащихся разных классов ради минимизации числа контактов, добавил Дзайа.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 15 октября, в Италии умерли 36 372 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 83 (днем ранее — на 43). Выздоровели 245 964 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1899 (днем ранее — на 2037). Число подтвержденных носителей выросло на 8804 (днем ранее — на 7332). Это самый высокий показатель за всю эпидемию, предыдущий антирекорд был установлен накануне. Но максимальным было и число проведенных тестов — почти 163 тысячи. Заражены 5,4% прошедших тест.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 381 602. В настоящее время заражены 99 266 человек — на 6821 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт 2,5 месяца, за это время оно увеличилось в восемь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.