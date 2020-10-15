Чикаго, США, , 21:28 — REGNUM Студия NetherRealm в очередном трейлере показала бой и техники бойца Рейна (Rain). Видео было опубликовано 15 октября на YouTube-канале франшизы.

Зрители могут видеть, как персонаж сражается с Коталь Каном, Шао Каном и Синдел. В этот раз не повезло Коталь Кану: именно на нём Рейн продемонстрировал Fatality (смертельный добивающий приём).

Напомним, Рейн появится в Mortal Kombat 17 ноября 2020 года, когда состоится релиз дополнения Kombat Pack 2 Mortal Kombat II: Ultimate. Оно также добавит в игру Милину и Рэмбо.

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