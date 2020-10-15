Варшава, , 21:18 — REGNUM Студия CD Project Red выложила в сеть очередной трейлер игры Cyberpunk 2077, в котором она показала стиль и моду. Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале проекта.

Как и было ожидаемо, в мире игры стиль определяют не только одежда, причёска и прочее, но и различные кибернетические имплантаты. Ролик также даёт понять, что для жителей Ночного Города Cyberpunk 2077 мода имеет очень важное значение.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Project Red выпустила видео с демонстрацией автомобилей и техники в игре. 5 октября 2020 года стало известно, что студия готова приступить к выпуску дисков с Cyberpunk 2077.

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