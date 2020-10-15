Ватикан, , 21:04 — REGNUM Одним из худших последствий эпидемии коронавируса может стать «образовательная катастрофа», заявил в четверг, 15 октября, папа римский Франциск.

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Около десяти миллионов детей из разных стран мира, по данным экспертов, уже сейчас вынуждены отказаться от посещения школ, сказал папа.

При этом возможностей получать дистанционное образование у них нет, ситуация может увеличить тот разрыв между уровнем образования детей, который очевиден уже и сейчас, добавил он.