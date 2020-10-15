Варшава, , 20:56 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили несколько новых видео, в которых они рассказали об автомобильной технике, которая будет присутствовать в будущей игре. Ролики были опубликованы 15 октября на YouTube-канале проекта.

В видео под названием «Cyberpunk 2077 — Транспорт мрачного будущего» геймеры могут видеть различные легковые и грузовые машины. Разработчики также показали, что будут представлять собой гонки в игре и езда по различным локациям.

Релиз игры запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее студия CD Project Red выложила в сеть несколько скриншотов, на одном из них она показала локацию North Oak.

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