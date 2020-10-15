Женева, Швейцария, , 20:46 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 336 515 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5297 пациентов с COVID-19. Об этом сообщается 15 октября Всемирная организация здравоохранения.

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 38 394 169 инфицированных коронавирусом, подтверждено 1 089 047 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 287 031 новом случае заражения и 4108 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.