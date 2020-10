Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Microsoft представила список игр для консолей нового поколения, которые будут доступны в день старта продаж Xbox Series X и Series S. Информация была опубликована 15 октября на сайте Xbox.

В список вошли, в том числе, такие ожидаемые проекты, как Assassin's Creed Valhalla, Yakuza: Like A Dragon, Watch Dogs: Legion, Devil May Cry 5: Special Edition, Observer: System Redux и другие. Кроме того, геймеры, купившие Series X и Series S в день старта продаж консолей получат доступ ко всем играм Xbox One благодаря функции обратной совместимости.

Напомним, Xbox Series X и Series S начнут продавать 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xbox сделает бесплатным сервис облачных сохранений, благодаря чему владельцы новых консолей смогут переносить сохранения из старых игр.

